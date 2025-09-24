Flotilla humanitaria hacia Gaza sufre ataque israelí; mexicanos se reportan a salvo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el reciente ataque israelí contra la Flotilla Global Sumud, que transporta ayuda humanitaria hacia Gaza, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que los cinco mexicanos que participan en la misión se encuentran a salvo.

La cancillería informó en redes sociales que mantiene comunicación constante con los connacionales y sus familias, además de que personal de las embajadas de México en Israel, Argelia y Grecia continúa gestionando con autoridades locales para garantizar su seguridad.

“Ante los incidentes reportados ayer, personal de las embajadas en Israel, Argelia y Grecia entraron en contacto con nuestras y nuestros connacionales, quienes confirmaron se encuentran bien”, señaló la dependencia.