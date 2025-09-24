Flotilla humanitaria hacia Gaza sufre ataque israelí; mexicanos se reportan a salvo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el reciente ataque israelí contra la Flotilla Global Sumud, que transporta ayuda humanitaria hacia Gaza, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que los cinco mexicanos que participan en la misión se encuentran a salvo.
La cancillería informó en redes sociales que mantiene comunicación constante con los connacionales y sus familias, además de que personal de las embajadas de México en Israel, Argelia y Grecia continúa gestionando con autoridades locales para garantizar su seguridad.
“Ante los incidentes reportados ayer, personal de las embajadas en Israel, Argelia y Grecia entraron en contacto con nuestras y nuestros connacionales, quienes confirmaron se encuentran bien”, señaló la dependencia.
Asimismo, la SRE explicó que se mantiene un monitoreo permanente de la ruta de la flotilla, con apoyo de las representaciones diplomáticas en Grecia, Argelia y Egipto.
De acuerdo con integrantes de la misión, este martes la flotilla sufrió un tercer ataque cuando drones israelíes rociaron una sustancia no identificada sobre las embarcaciones. Además, denunciaron que sus radios fueron intervenidos, lo que dificultó la comunicación entre los barcos. Hasta el momento no se reportan heridos.
Los ataques anteriores se dieron de la siguiente forma:
Primer ataque: una embarcación con bandera portuguesa fue interceptada por drones cerca de Túnez.
Segundo ataque (9 de septiembre): un barco de la flotilla con destino a Gaza recibió el impacto de un dron también en aguas próximas a Túnez.
La Flotilla Global Sumud está integrada por pequeñas embarcaciones que buscan romper el bloqueo israelí en Gaza y entregar ayuda humanitaria. Partió de Barcelona el 31 de agosto de 2025 con activistas y voluntarios internacionales, entre ellos cinco mexicanos.
mrh