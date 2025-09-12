Fiscalía descarta bache en explosión de pipa; ruptura fue por impacto con objeto sólido

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que, de acuerdo con los avances en las investigaciones sobre la explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia, no se halló ningún bache o falla en el asfalto que haya provocado el accidente.
A través de un comunicado, la institución detalló que los servicios periciales realizaron inspecciones en el lugar del siniestro, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, y confirmaron que el pavimento no presentó daños que pudieran haber ocasionado el incidente.
“A partir de las inspecciones que realizaron los servicios periciales en el lugar del siniestro, no se encontró ningún bache ni daños en el asfalto”, señaló la Fiscalía capitalina.
De acuerdo con los peritos, el tanque de gas sufrió una ruptura en uno de sus casquetes luego de impactar con un objeto sólido, lo que provocó una fuga e ignición del combustible, desencadenando la explosión.
La FGJ informó que especialistas en criminalística, tránsito terrestre, mecánica, química, incendios y explosiones, seguridad industrial, sistemas hidrosanitarios, video y fotografía continúan analizando evidencias para esclarecer por completo las causas del accidente.
Hasta el momento, la explosión ha causado la muerte de 10 personas, y varias más continúan hospitalizadas.
La Fiscalía también señaló que mantiene presencia en la zona afectada y en los hospitales donde se atiende a los heridos y a sus familiares, brindando acompañamiento y asistencia jurídica.
mrh