Fiscalía define "generación de cristal" y en redes celebran el tino

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Tabasco definió "generación de cristal" y en redes celebraron el tino.

Aunque la publicación no es reciente, en Facebook usuarios siguen compartiendo y comentando una imagen con la que la Fiscalía definió esta expresión recientemente acuñada.

En el post de Facebook fa Fiscalía refirió que "generación de cristal" se trata un término despectivo utilizado por "personas intolerantes que buscan esparcir su #DiscursoDeOdio, sin sufrir las consecuencias de sus acciones".

Asimismo, en la publicación invitaron a procurar "no engrandecer la toxicidad de otros".

De acuerdo a la definición, una generación de cristal es un "término despectivo utilizado por una persona inflexible, la cual busca se respete su deseo de ser machista, homofóbico y/o clasista sin que se le llame machista, homofóbica y/o clasista".

La publicación, que se ha compartido más de 46 mil veces, ha divido opiniones entre los usuarios, mismas que se han manifestado con reacciones de "Me divierte" y "Me encanta", aunque muchas celebraron el tino.

En los comentarios también hay algunas opiniones encontradas: "Todos los comentarios de los señores ofendidos solo le dan la razón a la publicación"; "Todo eso es un discurso de odio vs odio; me dices despectivamente generación de cristal y te califico como machista, homofóbico, clasista e inflexible"; "Estas nuevas generaciones ya no se callan 🙂 ¡Bien por la página!", son algunos comentarios que se leen.

ÉSTA ES LA PUBLICACIÓN: