Fiscalía de Jalisco mantiene abiertas líneas de investigación por asesinato de Valeria Márquez

Guadalajara, Jalisco (MiMorelia.com).- La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que la investigación por el asesinato de la influencer Valeria Márquez continúa en curso, aunque reconoció que los avances han sido limitados debido a la resistencia de algunas personas involucradas en el caso para rendir declaración.

El fiscal Salvador González de los Santos detalló que, si bien se ha trabajado intensamente en distintos aspectos, las dificultades para obtener testimonios han retrasado la recopilación de evidencias.

“Lamentablemente hemos encontrado cierta resistencia con algunas personas de declararnos cuestiones que podrían ayudarnos a resolver más pronto este tema”, señaló.

El funcionario agregó que actualmente existen varias hipótesis abiertas, todas consideradas posibles, aunque no se ha encontrado ningún elemento que vincule el crimen con grupos del crimen organizado.