Fiscalía de Jalisco mantiene abiertas líneas de investigación por asesinato de Valeria Márquez

Guadalajara, Jalisco (MiMorelia.com).- La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que la investigación por el asesinato de la influencer Valeria Márquez continúa en curso, aunque reconoció que los avances han sido limitados debido a la resistencia de algunas personas involucradas en el caso para rendir declaración.
El fiscal Salvador González de los Santos detalló que, si bien se ha trabajado intensamente en distintos aspectos, las dificultades para obtener testimonios han retrasado la recopilación de evidencias.
“Lamentablemente hemos encontrado cierta resistencia con algunas personas de declararnos cuestiones que podrían ayudarnos a resolver más pronto este tema”, señaló.
El funcionario agregó que actualmente existen varias hipótesis abiertas, todas consideradas posibles, aunque no se ha encontrado ningún elemento que vincule el crimen con grupos del crimen organizado.
González de los Santos puntualizó que la fiscalía está a la espera de recibir nuevos testimonios que permitan dar un giro en la investigación. Subrayó que se busca mantener un enfoque objetivo y basado en evidencias, evitando que la especulación pública influya en el desarrollo del caso.
La falta de información concreta ha generado frustración e indignación entre familiares, amigos y colectivos sociales, quienes reclaman la lentitud en la resolución y demandan justicia para la joven de 23 años.
Valeria Márquez era reconocida en redes sociales como influencer, modelo y empresaria. Su asesinato ocurrió mientras realizaba una transmisión en vivo en su salón de belleza en Zapopan, un hecho que conmocionó tanto a la comunidad local como nacional.
Las autoridades reiteraron que todas las hipótesis permanecen abiertas y que el objetivo central es identificar y llevar ante la justicia a los responsables del crimen de Valeria Márquez, cuyo caso ha puesto de nuevo en el debate público la seguridad de las mujeres y figuras públicas en México.