Fiscalía confirma: Débora Estrella no piloteaba avioneta accidentada en Nuevo León

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía de Nuevo León confirmó que la avioneta en la que falleció la presentadora de noticias Débora Estrella no era piloteada por ella, sino por Bryan Ballesteros Argueta, quien también perdió la vida en el accidente.

“El piloto era el hombre”, precisó el fiscal general de Justicia en el estado, Javier Flores Saldívar, al descartar que la conductora estuviera al mando de la aeronave.

El percance ocurrió el pasado fin de semana, cuando la avioneta se desplomó en inmediaciones del Parque Industrial Mitras, en el municipio de García, Nuevo León.

En entrevista, el fiscal explicó que la dependencia realiza las diligencias necesarias para dar vista al Ministerio Público Federal, al ser un tema de su competencia.