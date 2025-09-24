Fiscalía confirma: Débora Estrella no piloteaba avioneta accidentada en Nuevo León

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía de Nuevo León confirmó que la avioneta en la que falleció la presentadora de noticias Débora Estrella no era piloteada por ella, sino por Bryan Ballesteros Argueta, quien también perdió la vida en el accidente.
“El piloto era el hombre”, precisó el fiscal general de Justicia en el estado, Javier Flores Saldívar, al descartar que la conductora estuviera al mando de la aeronave.
El percance ocurrió el pasado fin de semana, cuando la avioneta se desplomó en inmediaciones del Parque Industrial Mitras, en el municipio de García, Nuevo León.
En entrevista, el fiscal explicó que la dependencia realiza las diligencias necesarias para dar vista al Ministerio Público Federal, al ser un tema de su competencia.
“Yo creo que va a corresponder a la Federación hacer el peritaje correspondiente”, comentó Flores Saldívar, al ser cuestionado sobre la posible presencia de un helicóptero cercano a la avioneta al momento del accidente.
El funcionario agregó que ya se practicaron autopsias, se levantaron los cuerpos y se solicitó que la aeronave sea puesta a disposición en los patios del Aeropuerto, en espera de la intervención de la autoridad federal.
La avioneta accidentada pertenece a una escuela de aviación, donde la periodista tomaba clases como parte de su formación en vuelo. Sin embargo, en este viaje no se encontraba al mando.
Débora Estrella se desempeñaba como conductora del Telediario matutino de Multimedios, medio que ha expresado sus condolencias a familiares, colegas y amigos.
mrh