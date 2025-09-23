Fiscalía CDMX confirma que fuga de gas en Iztapalapa fue causada por choque de pipa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que la fuga de gas que originó la explosión en Iztapalapa el pasado 10 de septiembre, y que hasta ahora ha dejado 29 personas fallecidas, fue causada por el choque de una pipa de Gas Silza contra una estructura de contención en el puente La Concordia.

La titular de la dependencia, Bertha Alcalde, presentó este 23 de septiembre avances de los análisis periciales y explicó que la fuga ocurrió debido a una hendidura en el contenedor del vehículo, provocada por el impacto.

“La fuga de gas ocurrió a través de una hendidura provocada por el impacto de la pipa contra una de las estructuras, de uno de los bloques de contención que delimitan las áreas de rodamiento, mismo que con el primer impacto del vehículo se desplazó de su lugar original”, detalló Alcalde.