Fiscalía CDMX confirma que fuga de gas en Iztapalapa fue causada por choque de pipa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que la fuga de gas que originó la explosión en Iztapalapa el pasado 10 de septiembre, y que hasta ahora ha dejado 29 personas fallecidas, fue causada por el choque de una pipa de Gas Silza contra una estructura de contención en el puente La Concordia.
La titular de la dependencia, Bertha Alcalde, presentó este 23 de septiembre avances de los análisis periciales y explicó que la fuga ocurrió debido a una hendidura en el contenedor del vehículo, provocada por el impacto.
“La fuga de gas ocurrió a través de una hendidura provocada por el impacto de la pipa contra una de las estructuras, de uno de los bloques de contención que delimitan las áreas de rodamiento, mismo que con el primer impacto del vehículo se desplazó de su lugar original”, detalló Alcalde.
La fiscal informó que se mantiene un operativo especial en hospitales como el Rubén Leñero, el Instituto Nacional de Rehabilitación y el Hospital General Magdalena de las Salinas, donde aún se encuentran internados sobrevivientes de la tragedia.
Además, se asignaron enlaces directos de la Fiscalía a las familias de las víctimas para mantenerlas informadas sobre los avances de la investigación y los procesos de reparación del daño.
De igual manera, la mayoría de los afectados ha aceptado los servicios gratuitos de representación legal ofrecidos por asesores jurídicos de la Fiscalía.
Alcalde confirmó que todavía hay dos víctimas sin identificar:
Un hombre fallecido, de entre 40 y 50 años, 1.64 metros de estatura, complexión mediana, cabello castaño corto y piel morena clara. Se presume que podría llamarse Gilberto Aarón o Aarón Gustavo Hernández López, nombre que él mismo habría proporcionado en vida.
Una mujer en estado crítico, de entre 15 y 25 años, quien respondería al nombre de Joana.
La funcionaria aseguró que continúan las entrevistas y trabajos periciales para acreditar plenamente la identidad de todas las víctimas.
