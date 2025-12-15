Fiscalía atrae caso de jet accidentado con 10 personas a bordo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por el accidente de una aeronave registrado este lunes 15 de diciembre cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México.

La FGR, a través de su Fiscalía Federal en la entidad, dio a conocer que desplegó a agentes del Ministerio Público Federal (MPF), peritos especializados, así como personal de la Policía Federal Ministerial (PFM) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.