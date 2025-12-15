México

Fiscalía atrae caso de jet accidentado con 10 personas a bordo

La Fiscalía desplegó peritos en aeronáutica y agentes tras el desplome de un jet con 10 ocupantes cerca del aeropuerto de Toluca
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por el accidente de una aeronave registrado este lunes 15 de diciembre cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México.

La FGR, a través de su Fiscalía Federal en la entidad, dio a conocer que desplegó a agentes del Ministerio Público Federal (MPF), peritos especializados, así como personal de la Policía Federal Ministerial (PFM) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

De acuerdo con un informe de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el accidente ocurrió a las 12:31 horas, cuando un jet tipo Cessna Citation 650 que volaba desde Acapulco con destino a Toluca se desplomó al sur del aeropuerto. A bordo iban ocho pasajeros, además del piloto y copiloto, conforme al plan de vuelo.

En la zona también operan instancias como la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación (DAAIA) y el SENEAM, que realizan las investigaciones técnicas correspondientes.

“La FGR coadyuvará en la investigación y procederá conforme a derecho”, indicó la dependencia federal en un comunicado oficial.

