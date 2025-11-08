Firman México y Francia alianza con objetivo común contra drogas y contrabando

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México y Francia firmaron una Carta de Intención para fortalecer la seguridad marítima y enfrentar de manera conjunta el crimen organizado transnacional que opera en los principales puertos y rutas comerciales.

El acuerdo fue suscrito por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina, y Jean-Noël Barrot, ministro de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial, Energética y Digital de Francia, durante una reunión bilateral celebrada en el marco de la visita oficial del presidente Emmanuel Macron a México.

Según informó la Marina, el documento establece una colaboración estratégica que incluye el combate al tráfico de narcóticos ilegales, el control de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas, el combate al contrabando, así como otras acciones que ambas naciones acuerden de forma conjunta.