Firman México y Francia alianza con objetivo común contra drogas y contrabando

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México y Francia firmaron una Carta de Intención para fortalecer la seguridad marítima y enfrentar de manera conjunta el crimen organizado transnacional que opera en los principales puertos y rutas comerciales.
El acuerdo fue suscrito por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina, y Jean-Noël Barrot, ministro de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial, Energética y Digital de Francia, durante una reunión bilateral celebrada en el marco de la visita oficial del presidente Emmanuel Macron a México.
Según informó la Marina, el documento establece una colaboración estratégica que incluye el combate al tráfico de narcóticos ilegales, el control de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas, el combate al contrabando, así como otras acciones que ambas naciones acuerden de forma conjunta.
Uno de los ejes principales será el intercambio de inteligencia entre aduanas marítimas —coordinadas en México por la Secretaría de Marina—, con el fin de identificar estructuras criminales y sus métodos de operación. Esta cooperación se realizará bajo estricto apego a las leyes nacionales y tratados internacionales, especialmente aquellos relacionados con la protección de datos personales y la confidencialidad.
Además, la Carta de Intención contempla programas de formación conjunta como talleres, seminarios, conferencias e intercambio de experiencias entre especialistas, para robustecer las capacidades institucionales frente a amenazas globales.
La firma del acuerdo se enmarca en la visita reciente de Emmanuel Macron a Palacio Nacional, donde se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum. En conferencia de prensa, el mandatario francés subrayó la necesidad de intensificar la cooperación en seguridad, respetando la soberanía de cada país: “Estamos preparando una cooperación incrementada en materia aduanal y de seguridad en torno a estos temas”, expresó.
Por su parte, Sheinbaum anunció que el próximo martes 11 de noviembre, el Gabinete de Seguridad presentará un informe sobre los avances alcanzados durante el primer año y un mes de su administración.
