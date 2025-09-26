Firman IMSS y SNTSS Contrato Colectivo de Trabajo con incremento histórico del 8.1% en salario y prestaciones

En su mensaje, el doctor Rafael Olivos Hernández, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS, resaltó que la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo se refleja en beneficios tangibles como la mejora en los sobresueldos de varias categorías y apoyo económico en caso de invalidez.

Reconoció al director general del IMSS por la sensibilidad mostrada durante la presente revisión en beneficio de los trabajadores, así como su labor para la reciente inversión que ha tenido el Instituto en infraestructura y equipamiento.

“La institución empieza a tener otro rostro: más de 40 mil plazas que han impactado para fortalecer los servicios en los últimos 4 años, brindar mejores condiciones para dar lo que los derechohabientes merecen, una atención adecuada, oportuna y de calidad”, dijo.

El doctor Olivos Hernández señaló que la firma deriva de una revisión democrática y transparente realizada con la base trabajadora.

Por su parte, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, señaló que este acuerdo representa un avance significativo en la construcción de un entorno laboral más justo y digno, en línea con los principios de la Cuarta Transformación.

Subrayó que se trata de un proceso de negociación colectiva auténtica que refleja la voluntad tanto de las autoridades como de los más de 300 mil trabajadores y trabajadoras convocados a consulta, con el 82 por ciento de respaldo.

Agradeció la colaboración de la Secretaría de Hacienda, del IMSS y del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, reconociendo que el esfuerzo conjunto hizo posible un acuerdo positivo para la vida laboral del país. Reiteró que la Secretaría del Trabajo mantendrá su compromiso de acompañar todos los procesos que fortalezcan la participación de las y los trabajadores y que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida.

RYE