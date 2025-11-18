Firma Sheinbaum convenio para mantener precio de la canasta básica en $910

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó este martes en Palacio Nacional, junto con representantes del sector empresarial, la renovación del Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), con el objetivo de mantener el precio de la canasta básica en 910 pesos.

El anuncio fue compartido por la mandataria a través de sus redes sociales oficiales, donde destacó la importancia de esta medida para apoyar a las familias mexicanas frente al alza de precios. "Este acuerdo es excelente ejemplo de cómo gobierno e iniciativa privada podemos colaborar para beneficio de las familias mexicanas; sobre todo, de las que menos tienen", expresó.

El Pacic, implementado inicialmente en 2022, tiene como finalidad estabilizar el precio de productos esenciales como maíz, frijol, arroz, leche y aceite. La renovación de este acuerdo busca prolongar su impacto positivo en el acceso a alimentos de primera necesidad.

En un contexto económico en el que los precios siguen siendo una preocupación para millones de hogares, particularmente en entidades como Michoacán, la continuación de este esquema pretende aliviar la presión sobre la economía familiar. Comercios y cadenas de autoservicio participantes deberán mantener precios dentro del margen establecido.

rmr