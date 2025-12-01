Fingía ser mujer en apps de citas y pedía dinero; cae presunto extorsionador en Mérida

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Juan Pablo “N”, alias “El Argentino”, fue detenido en Mérida, Yucatán, por su presunta participación en un esquema de extorsión en línea que inició en Quintana Roo y en el que habría utilizado aplicaciones de citas para hacerse pasar por mujer y engañar a hombres, a quienes posteriormente exigía dinero bajo amenaza de divulgar información íntima.
La víctima denunció que entre el 14 y el 20 de mayo de 2025 mantuvo comunicación con un perfil que, presuntamente, era manejado por Juan Pablo “N”. Durante ese tiempo, habría recibido presiones y chantajes para transferir distintas cantidades de dinero. Primero fueron tres mil pesos, luego cuatro mil más, y finalmente se le exigieron 12 mil adicionales, de los cuales sólo transfirió mil 800 pesos antes de acudir a la Fiscalía.
El modus operandi, según la denuncia, consistía en generar confianza con las víctimas usando una identidad femenina falsa, y luego extorsionarlas con mensajes y material íntimo.
La Fiscalía rastreó los números telefónicos y cuentas ligadas al sospechoso hasta ubicarlo en la colonia Juan Pablo II de Mérida, donde se montó un operativo que permitió su captura sin mayores incidentes.
El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión, en Cancún, y quedó a disposición del juez que emitió la orden de aprehensión.
De acuerdo con autoridades, se busca identificar a más posibles víctimas de esta modalidad de extorsión digital, ya que el presunto implicado operaba bajo identidades falsas para obtener dinero mediante amenazas. Su traslado se realizó en condiciones de seguridad reforzada.
