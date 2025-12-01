Fingía ser mujer en apps de citas y pedía dinero; cae presunto extorsionador en Mérida

El modus operandi, según la denuncia, consistía en generar confianza con las víctimas usando una identidad femenina falsa, y luego extorsionarlas con mensajes y material íntimo.

La Fiscalía rastreó los números telefónicos y cuentas ligadas al sospechoso hasta ubicarlo en la colonia Juan Pablo II de Mérida, donde se montó un operativo que permitió su captura sin mayores incidentes.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión, en Cancún, y quedó a disposición del juez que emitió la orden de aprehensión.

De acuerdo con autoridades, se busca identificar a más posibles víctimas de esta modalidad de extorsión digital, ya que el presunto implicado operaba bajo identidades falsas para obtener dinero mediante amenazas. Su traslado se realizó en condiciones de seguridad reforzada.

