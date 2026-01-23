México

Fin de semana gélido: tormenta invernal golpea con lluvias y nieve

Tormenta invernal golpea al norte del país con nieve, heladas y fuertes rachas de viento
Fin de semana gélido: tormenta invernal golpea con lluvias y nieve
Depositphotos
Silvia Hernández
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tercera tormenta invernal de la temporada comenzó a impactar al país y mantendrá condiciones invernales severas en gran parte del territorio nacional, principalmente en el norte y noroeste de México, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo oficial alertó que este sistema, en combinación con el frente frío número 31, un río atmosférico y una masa de aire ártico, provocará lluvias fuertes a muy fuertes, vientos intensos, descenso marcado de temperaturas y caída de nieve o aguanieve en zonas serranas.

🌧️ Lluvias y viento: los principales riesgos

Durante las próximas horas y a lo largo del fin de semana, se prevén:

  • Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.

  • Lluvias fuertes (25 a 50 mm) en Baja California y Coahuila.

  • Chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo.

  • Lluvias aisladas en estados del centro y sur, incluido Michoacán, así como el Valle de México.

Estas precipitaciones podrían generar incremento en niveles de ríos y arroyos, además de encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

En cuanto al viento, el SMN pronosticó rachas de 50 a 70 km/h en el norte del país y advirtió sobre la posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila, principalmente durante la noche del viernes.

❄️ Frío extremo y nieve en sierras

El ambiente frío se intensificará con:

  • Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C en zonas serranas de Durango.

  • Heladas con valores de -5 a 0 °C en regiones altas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Puebla y Veracruz.

  • Temperaturas de 0 a 5 °C en sierras de Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Ciudad de México.

Además, se mantiene el pronóstico de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Coahuila, así como lluvia engelante en Coahuila, Nuevo León y Zacatecas.

🌬️ Evento de “Norte” en el Golfo de México

El SMN también informó que a partir del sábado por la noche se espera un nuevo evento de “Norte” en Tamaulipas, el cual se extenderá e intensificará hacia el Golfo de México durante el domingo, con rachas fuertes y oleaje elevado.

¿Afecta a Michoacán? ❄️

En el caso particular de Michoacán, el impacto de la tercera tormenta invernal será moderado, aunque no exento de riesgos, principalmente por descenso de temperaturas, lluvias aisladas y ambiente frío durante las mañanas y noches, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias ligeras (0.1 a 5 mm) en distintas regiones del estado, así como temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas durante la madrugada del sábado, condiciones que podrían favorecer la presencia de niebla matutina y reducción de visibilidad en carreteras. Aunque no se prevén heladas severas ni caída de nieve, las autoridades recomiendan extremar precauciones, especialmente en áreas altas y durante las primeras horas del día.

A pesar del ambiente frío, el contraste térmico continuará, ya que por la tarde se podrían alcanzar temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en algunas regiones de Michoacán, lo que incrementa el riesgo de cambios bruscos de temperatura. Protección Civil exhorta a la población a abrigarse adecuadamente, mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones al conducir.

🔔 Recomendaciones

Protección Civil recomienda a la población:

  • Abrigarse adecuadamente, especialmente por las noches y madrugadas.

  • Evitar cruzar ríos o arroyos crecidos.

  • Extremar precauciones en carretera por niebla, hielo o lluvia intensa.

  • Mantenerse informados a través de fuentes oficiales.

Las autoridades reiteraron que el ambiente frío a muy frío persistirá durante las mañanas y noches en los próximos días, por lo que se pide a la ciudadanía no bajar la guardia.

SHA

SMN
Tormenta Invernal
Grid
Clima México

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com