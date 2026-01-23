Fin de semana gélido: tormenta invernal golpea con lluvias y nieve

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tercera tormenta invernal de la temporada comenzó a impactar al país y mantendrá condiciones invernales severas en gran parte del territorio nacional, principalmente en el norte y noroeste de México, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo oficial alertó que este sistema, en combinación con el frente frío número 31, un río atmosférico y una masa de aire ártico, provocará lluvias fuertes a muy fuertes, vientos intensos, descenso marcado de temperaturas y caída de nieve o aguanieve en zonas serranas.

🌧️ Lluvias y viento: los principales riesgos

Durante las próximas horas y a lo largo del fin de semana, se prevén:

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango .

Lluvias fuertes (25 a 50 mm) en Baja California y Coahuila .

Chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo .

Lluvias aisladas en estados del centro y sur, incluido Michoacán, así como el Valle de México.

Estas precipitaciones podrían generar incremento en niveles de ríos y arroyos, además de encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

En cuanto al viento, el SMN pronosticó rachas de 50 a 70 km/h en el norte del país y advirtió sobre la posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila, principalmente durante la noche del viernes.

❄️ Frío extremo y nieve en sierras

El ambiente frío se intensificará con:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C en zonas serranas de Durango .

Heladas con valores de -5 a 0 °C en regiones altas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Puebla y Veracruz .

Temperaturas de 0 a 5 °C en sierras de Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Ciudad de México.

Además, se mantiene el pronóstico de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Coahuila, así como lluvia engelante en Coahuila, Nuevo León y Zacatecas.

🌬️ Evento de “Norte” en el Golfo de México

El SMN también informó que a partir del sábado por la noche se espera un nuevo evento de “Norte” en Tamaulipas, el cual se extenderá e intensificará hacia el Golfo de México durante el domingo, con rachas fuertes y oleaje elevado.