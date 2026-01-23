Fin de semana gélido: tormenta invernal golpea con lluvias y nieve

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tercera tormenta invernal de la temporada comenzó a impactar al país y mantendrá condiciones invernales severas en gran parte del territorio nacional, principalmente en el norte y noroeste de México, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo oficial alertó que este sistema, en combinación con el frente frío número 31, un río atmosférico y una masa de aire ártico, provocará lluvias fuertes a muy fuertes, vientos intensos, descenso marcado de temperaturas y caída de nieve o aguanieve en zonas serranas.
Durante las próximas horas y a lo largo del fin de semana, se prevén:
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.
Lluvias fuertes (25 a 50 mm) en Baja California y Coahuila.
Chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo.
Lluvias aisladas en estados del centro y sur, incluido Michoacán, así como el Valle de México.
Estas precipitaciones podrían generar incremento en niveles de ríos y arroyos, además de encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.
En cuanto al viento, el SMN pronosticó rachas de 50 a 70 km/h en el norte del país y advirtió sobre la posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila, principalmente durante la noche del viernes.
El ambiente frío se intensificará con:
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C en zonas serranas de Durango.
Heladas con valores de -5 a 0 °C en regiones altas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Puebla y Veracruz.
Temperaturas de 0 a 5 °C en sierras de Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Ciudad de México.
Además, se mantiene el pronóstico de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Coahuila, así como lluvia engelante en Coahuila, Nuevo León y Zacatecas.
El SMN también informó que a partir del sábado por la noche se espera un nuevo evento de “Norte” en Tamaulipas, el cual se extenderá e intensificará hacia el Golfo de México durante el domingo, con rachas fuertes y oleaje elevado.
En el caso particular de Michoacán, el impacto de la tercera tormenta invernal será moderado, aunque no exento de riesgos, principalmente por descenso de temperaturas, lluvias aisladas y ambiente frío durante las mañanas y noches, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias ligeras (0.1 a 5 mm) en distintas regiones del estado, así como temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas durante la madrugada del sábado, condiciones que podrían favorecer la presencia de niebla matutina y reducción de visibilidad en carreteras. Aunque no se prevén heladas severas ni caída de nieve, las autoridades recomiendan extremar precauciones, especialmente en áreas altas y durante las primeras horas del día.
A pesar del ambiente frío, el contraste térmico continuará, ya que por la tarde se podrían alcanzar temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en algunas regiones de Michoacán, lo que incrementa el riesgo de cambios bruscos de temperatura. Protección Civil exhorta a la población a abrigarse adecuadamente, mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones al conducir.
Protección Civil recomienda a la población:
Abrigarse adecuadamente, especialmente por las noches y madrugadas.
Evitar cruzar ríos o arroyos crecidos.
Extremar precauciones en carretera por niebla, hielo o lluvia intensa.
Mantenerse informados a través de fuentes oficiales.
Las autoridades reiteraron que el ambiente frío a muy frío persistirá durante las mañanas y noches en los próximos días, por lo que se pide a la ciudadanía no bajar la guardia.
SHA