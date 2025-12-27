Fin de año con lluvias, norte y frío: llega el Frente Frío 25 a México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Frente Frío número 25 se aproxima a México y provocará condiciones climáticas extremas durante el cierre del año. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema ingresará al país el 29 de diciembre, generando lluvias intensas, temperaturas muy bajas y caída de nieve en varias regiones.

Lluvias intensas para el oriente y sureste del país

Se prevén precipitaciones fuertes a muy fuertes en los estados de:

Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas, Olmeca)

Puebla (Sierra Norte y Sierra Oriental)

Tamaulipas

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

El Frente Frío se desplazará rápidamente sobre el litoral del Golfo de México, mientras que un río atmosférico y las corrientes en chorro polar y subtropical mantendrán la probabilidad de lluvias en el noreste, centro y sur del país.

Caída de nieve y aguanieve

El SMN también advirtió sobre la posibilidad de nieve o aguanieve el lunes 29 de diciembre en:

Sierras de Chihuahua y Durango

Cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl e Iztaccíhuatl

Temperaturas bajo cero en estas entidades

La masa de aire ártico asociada al Frente Frío 25 generará un marcado descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro del país. Los estados más afectados por el frío serán:

Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla

En estas entidades se esperan heladas, bancos de niebla y temperaturas cercanas o por debajo de los 0°C, principalmente en zonas altas.