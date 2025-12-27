Fin de año con lluvias, norte y frío: llega el Frente Frío 25 a México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Frente Frío número 25 se aproxima a México y provocará condiciones climáticas extremas durante el cierre del año. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema ingresará al país el 29 de diciembre, generando lluvias intensas, temperaturas muy bajas y caída de nieve en varias regiones.
Se prevén precipitaciones fuertes a muy fuertes en los estados de:
Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas, Olmeca)
Puebla (Sierra Norte y Sierra Oriental)
Tamaulipas
Oaxaca
Chiapas
Tabasco
El Frente Frío se desplazará rápidamente sobre el litoral del Golfo de México, mientras que un río atmosférico y las corrientes en chorro polar y subtropical mantendrán la probabilidad de lluvias en el noreste, centro y sur del país.
El SMN también advirtió sobre la posibilidad de nieve o aguanieve el lunes 29 de diciembre en:
Sierras de Chihuahua y Durango
Cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl e Iztaccíhuatl
La masa de aire ártico asociada al Frente Frío 25 generará un marcado descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro del país. Los estados más afectados por el frío serán:
Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla
En estas entidades se esperan heladas, bancos de niebla y temperaturas cercanas o por debajo de los 0°C, principalmente en zonas altas.
El pronóstico también incluye un evento de “Norte” con rachas fuertes de viento en:
Costas de Tamaulipas y Veracruz
Zona del Istmo y Golfo de Tehuantepec
Las autoridades piden a la población extremar precauciones, especialmente a quienes viven en zonas montañosas, costeras o vulnerables a lluvias y descensos de temperatura.
