Filtran lista de aspirantes a la FGR; destacan Ernestina Godoy, Peralta y Hamlet

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La carrera por la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR) inició formalmente con la inscripción de 43 personas aspirantes, luego de la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

Aunque el Senado no ha hecho oficial la lista, esta fue filtrada en redes sociales, revelando que solo seis mujeres figuran entre los perfiles inscritos.

Entre las mujeres aspirantes destaca Ernestina Godoy, quien, desde el 1 de octubre de 2024 ocupa el cargo de Consejera Jurídica de la Presidencia, también figuran nombres como Ricardo Peralta y Hamlet García Almaguer.

La lista fue compartida por la periodista Azucena Uresti, quien detalló que ahora la Junta de Coordinación Política (Jucopo) deberá seleccionar al menos 10 perfiles. Dicha lista será enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien definirá la terna final que será votada por el Pleno del Senado.