Fiestas patrias podrían aumentar hasta 5 kilos por persona, alertan especialistas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la llegada de las celebraciones por las fiestas patrias, también llega un considerable aumento en el consumo de alimentos típicos, lo que puede traducirse en un incremento de peso de hasta 5 kilos por persona, advirtieron especialistas en salud y nutrición.

De acuerdo con el Laboratorio de Datos contra la Obesidad (LabDO), el exceso de calorías, grasas y bebidas azucaradas que se consumen durante esta temporada puede provocar desde indigestión, náuseas y pesadez, hasta el aumento de niveles de colesterol, triglicéridos y glucosa en sangre.

Los platillos más consumidos en estas fechas, según una encuesta de la agencia Kantar, son:

Pozole (82%)

Tamales (47%)

Pambazos (36%)

Antojitos callejeros como elotes, churros y chicharrones (29%)

Chiles en nogada (26%)

A esto se suma el incremento del consumo de bebidas alcohólicas, que de acuerdo con la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, sube entre un 30 y 40% durante las festividades. En ciudades como la Ciudad de México, este consumo supera incluso al del resto del año.