FGR recupera más de 62 millones por caso de la Estafa Maestra

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, informó que este 11 de diciembre logró obtener una reparación del daño por más de 62 millones de pesos, en contra de dos exfuncionarios públicos implicados en el esquema de corrupción conocido como la Estafa Maestra.

De acuerdo con el comunicado oficial, la FGR logró que los exservidores públicos Ricardo Mejía Zayas y José Francisco Monroy Gaytán aceptaran cubrir el monto total de 62 millones 877 mil 192 pesos, como compensación por el perjuicio económico causado a la hacienda pública federal.

¿Quiénes son los implicados?

Ricardo Mejía Zayas se desempeñaba como director general adjunto de la Unidad de Coordinación de Delegaciones en la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

José Francisco Monroy Gaytán fue rector de la Universidad Intercultural del Estado de México, una de las instituciones señaladas en el entramado de contratos simulados.

Ambos fueron acusados del delito de uso indebido de atribuciones y facultades, al haber facilitado convenios con irregularidades documentadas, en los que no se garantizaban las mejores condiciones para el Estado en términos de precio, calidad y oportunidad.

¿Qué irregularidades se detectaron?

Según la investigación, la universidad firmó convenios con Sedesol que fueron subcontratados a un precio menor, lo que provocó una pérdida directa para la administración pública federal. La maniobra permitió triangular recursos públicos sin justificación técnica ni operativa, como parte del modus operandi de la Estafa Maestra.

Con este pago, la Fiscalía señala que se ha logrado una reparación parcial del daño económico, aunque los procedimientos penales siguen su curso.

Este caso forma parte del conjunto de investigaciones en torno a la red de desvíos detectados durante el sexenio anterior, en los que participaron diversas dependencias y universidades públicas.

