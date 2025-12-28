FGR obtiene prisión preventiva contra excolaborador de García Luna

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva oficiosa contra Jesús ‘N’, excolaborador del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

De acuerdo con la información oficial, las investigaciones señalan que el imputado habría participado en la celebración de contratos y la simulación de operaciones financieras utilizando recursos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, entidad encargada de administrar los centros penitenciarios federales.

Según la FGR, dichas maniobras habrían tenido como fin canalizar fondos públicos a empresas relacionadas con García Luna, en una red de presunto desvío de recursos y corrupción.