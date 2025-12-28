FGR obtiene prisión preventiva contra excolaborador de García Luna

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva oficiosa contra Jesús ‘N’, excolaborador del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.
De acuerdo con la información oficial, las investigaciones señalan que el imputado habría participado en la celebración de contratos y la simulación de operaciones financieras utilizando recursos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, entidad encargada de administrar los centros penitenciarios federales.
Según la FGR, dichas maniobras habrían tenido como fin canalizar fondos públicos a empresas relacionadas con García Luna, en una red de presunto desvío de recursos y corrupción.
El caso está relacionado con la adjudicación irregular de al menos 10 contratos destinados al equipamiento de cárceles federales, cuyo daño patrimonial estimado asciende a 5 mil 112 millones de pesos.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) indicó que entre 2013 y 2015, el hoy detenido presuntamente simuló contratos de adquisición de servicios con el objetivo de desviar recursos del sistema penitenciario federal.
La Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentó la orden de aprehensión en el municipio de Cuernavaca, Morelos. El imputado fue presentado ante un juez, quien determinó prisión preventiva oficiosa mientras avanza el proceso legal en su contra.
mrh