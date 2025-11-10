FGR les cae a productores de maíz; comparecen 14 tras bloqueos en Guanajuato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Productores de maíz de Guanajuato comparecieron ante la Fiscalía General de la República (FGR) luego de ser citados por su presunta participación en los bloqueos carreteros ocurridos en octubre pasado en distintos puntos del estado.

De acuerdo con información publicada por El Sol de Irapuato, los campesinos acudieron a declarar acompañados por un contingente de productores que se concentró afuera de las instalaciones de la FGR, ubicadas en la colonia Álvaro Obregón, también conocida como La Pérdida, en Irapuato.

Los manifestantes expresaron su respaldo a los llamados a comparecer y aseguraron que “no están solos”. Algunos de ellos insistieron en que las protestas no fueron actos delictivos, sino parte de la defensa de su trabajo y del campo mexicano.