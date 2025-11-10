FGR les cae a productores de maíz; comparecen 14 tras bloqueos en Guanajuato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Productores de maíz de Guanajuato comparecieron ante la Fiscalía General de la República (FGR) luego de ser citados por su presunta participación en los bloqueos carreteros ocurridos en octubre pasado en distintos puntos del estado.
De acuerdo con información publicada por El Sol de Irapuato, los campesinos acudieron a declarar acompañados por un contingente de productores que se concentró afuera de las instalaciones de la FGR, ubicadas en la colonia Álvaro Obregón, también conocida como La Pérdida, en Irapuato.
Los manifestantes expresaron su respaldo a los llamados a comparecer y aseguraron que “no están solos”. Algunos de ellos insistieron en que las protestas no fueron actos delictivos, sino parte de la defensa de su trabajo y del campo mexicano.
Las comparecencias corresponden a 14 personas señaladas en calidad de imputadas, derivado de las movilizaciones y bloqueos iniciados el 15 de octubre, cuando los productores exigieron precios justos y mayor apoyo gubernamental.
Durante ese período, los campesinos también sostuvieron mesas de diálogo y llevaron sus demandas hasta la Ciudad de México, así como a empresas compradoras de grano.
Pese al proceso legal, los productores reiteraron que continuarán su lucha para “rescatar el campo mexicano”.
RYE-