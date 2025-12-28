FGR inicia investigación tras accidente ferroviario en Oaxaca; hay 20 lesionados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno del Estado de Oaxaca activó un operativo de atención inmediata tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, registrado este 28 de diciembre a la altura del kilómetro Z-230+290, con dirección al municipio de Matías Romero Avendaño.
De acuerdo con información oficial, al lugar acudieron elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR), Policía Vial Estatal y servicios de ambulancia. Las labores se realizan de forma coordinada con la Secretaría de Marina (Semar), que participa desde el primer momento en las tareas de evaluación, auxilio y control en la zona afectada.
En total, 15 instituciones de los tres órdenes de gobierno se movilizaron para atender la emergencia. Entre ellas se encuentran: SEDENA, Guardia Nacional, Policía Estatal, CAPUFE, unidades médicas del IMSS-Bienestar, servicios de salud, Protección Civil, cuerpos de bomberos y policías municipales, según confirmó el gobernador Salomón Jara.
De manera preliminar, las la Semar reportó 20 personas lesionadas, quienes fueron atendidas conforme a los protocolos de emergencia y canalizadas para su valoración médica.
En paralelo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas del accidente ferroviario. A través de su delegación en Oaxaca, personal ministerial, pericial y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ya colabora con autoridades federales y estatales para las indagatorias correspondientes.
El Gobierno de Oaxaca reiteró que el seguimiento a las personas afectadas será permanente y que toda información oficial se dará a conocer una vez confirmada, a fin de evitar desinformación.
