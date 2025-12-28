FGR inicia investigación tras accidente ferroviario en Oaxaca; hay 20 lesionados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno del Estado de Oaxaca activó un operativo de atención inmediata tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, registrado este 28 de diciembre a la altura del kilómetro Z-230+290, con dirección al municipio de Matías Romero Avendaño.

De acuerdo con información oficial, al lugar acudieron elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR), Policía Vial Estatal y servicios de ambulancia. Las labores se realizan de forma coordinada con la Secretaría de Marina (Semar), que participa desde el primer momento en las tareas de evaluación, auxilio y control en la zona afectada.

En total, 15 instituciones de los tres órdenes de gobierno se movilizaron para atender la emergencia. Entre ellas se encuentran: SEDENA, Guardia Nacional, Policía Estatal, CAPUFE, unidades médicas del IMSS-Bienestar, servicios de salud, Protección Civil, cuerpos de bomberos y policías municipales, según confirmó el gobernador Salomón Jara.