FGR desmantela pista clandestina con más de 200 paquetes de droga en Chiapas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Policía Federal Ministerial (PFM), aseguró más de 200 paquetes con presunto clorhidrato de cocaína durante un cateo realizado en un aeródromo localizado en el municipio de Tapachula, Chiapas.

El aseguramiento se llevó a cabo como parte de una investigación del Ministerio Público Federal (MPF), en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y autoridades estatales.