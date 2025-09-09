FGR descarta citar a Adán Augusto; busca detener a extitular de Seguridad en Tabasco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, informó este lunes que el senador morenista y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López, no ha sido citado a declarar en relación con el caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, presuntamente vinculado con la organización criminal conocida como La Barredora.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el fiscal general señaló que la FGR no puede llamar a declarar a personas que no tienen una vinculación directa con los hechos investigados.

“La Fiscalía no puede llamar a personas que no tienen una vinculación directa. Necesitamos obtener la aprehensión de este individuo (Bermúdez Requena) y a partir de este momento vamos a saber quiénes son los que están involucrados”, afirmó Gertz.