FGR descarta citar a Adán Augusto; busca detener a extitular de Seguridad en Tabasco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, informó este lunes que el senador morenista y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López, no ha sido citado a declarar en relación con el caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, presuntamente vinculado con la organización criminal conocida como La Barredora.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el fiscal general señaló que la FGR no puede llamar a declarar a personas que no tienen una vinculación directa con los hechos investigados.
“La Fiscalía no puede llamar a personas que no tienen una vinculación directa. Necesitamos obtener la aprehensión de este individuo (Bermúdez Requena) y a partir de este momento vamos a saber quiénes son los que están involucrados”, afirmó Gertz.
Bermúdez Requena, quien fue titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco entre diciembre de 2019 y enero de 2024, actualmente se encuentra prófugo. De acuerdo con autoridades federales, cuenta con una orden de aprehensión emitida en febrero de 2025 por sus presuntos nexos con la organización criminal La Barredora.
El exfuncionario estatal también está sujeto a una ficha roja de Interpol. Una de sus posibles ubicaciones sería Brasilia, Brasil, donde se sospecha que podría estar oculto.
Gertz Manero enfatizó que una vez localizada esta persona, se podrán esclarecer más detalles del caso y determinar si existen responsabilidades adicionales.
“Cuando esta persona, que la vamos a localizar, no cabe duda, Interpol es muy eficiente, vamos a tener toda la información que aclare este asunto”, agregó.
Hasta ahora, no existe señalamiento directo contra Adán Augusto López, quien fue gobernador de Tabasco durante la gestión de Bermúdez Requena, y hoy se desempeña como senador de Morena.
mrh