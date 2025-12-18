FGR confirma que la situación jurídica de Raúl Rocha sigue su curso conforme a la ley

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las actuaciones relacionadas con la situación jurídica del empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen Miss Universo, se están llevando a cabo dentro del marco jurídico vigente y en estricto apego al debido proceso.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, la FGR señaló que, ante la información sobre la existencia de una orden de detención y la anulación de un criterio de oportunidad, la institución actúa conforme a la ley y bajo los principios que rigen la procuración de justicia en México.
La dependencia agregó que, en cuanto exista información que pueda hacerse pública, esta será dada a conocer oportunamente a la opinión pública. Sin embargo, no ofreció detalles adicionales sobre el estado actual del procedimiento ni sobre los delitos que se investigan.
El 15 de diciembre, Octavio Alarcón Terrón, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Querétaro, emitió una nueva orden de detención contra Raúl Rocha Cantú. El empresario, señalado como líder de una organización criminal, es investigado por la Fiscalía por delitos de delincuencia organizada, específicamente por tráfico de armas de fuego e hidrocarburos.
La FGR precisó que Rocha Cantú representa un riesgo de fuga debido a su capacidad económica, lo que le permitiría abandonar el país en cualquier momento. El empresario, según los informes policiales, no cuenta con un domicilio fijo en México, lo que dificulta su localización. Además, se indicó que Rocha Cantú tiene un historial de frecuentes viajes internacionales, lo que aumenta la posibilidad de que se ausente del país.
El 15 de noviembre, Rocha Cantú había sido sujeto a una orden de aprehensión, pero esta fue cancelada tras acogerse a un criterio de oportunidad. Sin embargo, con la anulación de dicho beneficio, se emitió una nueva orden de captura el 15 de diciembre, y ahora el empresario se encuentra nuevamente prófugo de la justicia. En caso de ser detenido, se indicó que el delito por el que es señalado ameritaría la prisión preventiva de oficio.
Desde finales de noviembre, la FGR ha confirmado que investiga a Raúl Rocha Cantú como parte de un caso relacionado con crimen organizado, particularmente por narcotráfico, huachicol y tráfico de armas. La situación legal de Rocha Cantú ha generado también repercusiones en la Organización Miss Universo (MUO), que el pasado domingo anunció su decisión de mover su sede de México a Nueva York, en medio de los procesos legales que enfrenta la organización.
La investigación sigue su curso, y la FGR continuará con las diligencias necesarias para esclarecer la situación jurídica de Rocha Cantú.
