FGR confirma que la situación jurídica de Raúl Rocha sigue su curso conforme a la ley

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las actuaciones relacionadas con la situación jurídica del empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen Miss Universo, se están llevando a cabo dentro del marco jurídico vigente y en estricto apego al debido proceso.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la FGR señaló que, ante la información sobre la existencia de una orden de detención y la anulación de un criterio de oportunidad, la institución actúa conforme a la ley y bajo los principios que rigen la procuración de justicia en México.

La dependencia agregó que, en cuanto exista información que pueda hacerse pública, esta será dada a conocer oportunamente a la opinión pública. Sin embargo, no ofreció detalles adicionales sobre el estado actual del procedimiento ni sobre los delitos que se investigan.

El 15 de diciembre, Octavio Alarcón Terrón, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Querétaro, emitió una nueva orden de detención contra Raúl Rocha Cantú. El empresario, señalado como líder de una organización criminal, es investigado por la Fiscalía por delitos de delincuencia organizada, específicamente por tráfico de armas de fuego e hidrocarburos.