FGR avanza en investigación del Tren Interoceánico y promete reparación del daño

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes los avances en la investigación del accidente del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre, en el que 13 personas perdieron la vida y 98 resultaron heridas, 36 de ellas aún hospitalizadas.

En un comunicado oficial, la FGR indicó que se han concluido las necropsias correspondientes y se avanza en las primeras diligencias periciales y ministeriales, en colaboración con diversas autoridades federales y estatales.

Entre las dependencias involucradas en el caso se encuentran el Ministerio Público Federal, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la Secretaría de Gobierno, Protección Civil, así como policías estatales y federales.

También participan la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y la Secretaría de Marina.