FGR avanza en investigación del Tren Interoceánico y promete reparación del daño

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes los avances en la investigación del accidente del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre, en el que 13 personas perdieron la vida y 98 resultaron heridas, 36 de ellas aún hospitalizadas.
En un comunicado oficial, la FGR indicó que se han concluido las necropsias correspondientes y se avanza en las primeras diligencias periciales y ministeriales, en colaboración con diversas autoridades federales y estatales.
Entre las dependencias involucradas en el caso se encuentran el Ministerio Público Federal, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la Secretaría de Gobierno, Protección Civil, así como policías estatales y federales.
También participan la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y la Secretaría de Marina.
Como parte de las diligencias, la fiscalía federal ha llevado a cabo entrevistas con la tripulación del tren y ha comenzado la revisión de la caja negra, conocida como pulser, herramienta clave para reconstruir la secuencia de los hechos previos al descarrilamiento.
La FGR aseguró que el proceso de investigación se realiza de forma conjunta con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y que se está priorizando la reparación integral del daño a las personas afectadas por el siniestro.
“La investigación avanza con apego a la legalidad, priorizando la reparación del daño y el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia”, expresó la dependencia.
El descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrió el viernes 28 de diciembre en territorio oaxaqueño, dejando un saldo trágico y generando cuestionamientos sobre las condiciones operativas del proyecto ferroviario.
Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre las causas técnicas del accidente, pero las autoridades aseguran que la revisión documental y de campo está en curso para esclarecer lo sucedido.
