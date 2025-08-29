FGR apela libertad condicional de Julio César Chávez Jr

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR) interpuso un recurso de apelación contra la medida de libertad condicional otorgada a Julio César Chávez Jr., quien enfrenta un proceso penal por presuntos vínculos con el crimen organizado, específicamente con la facción conocida como “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el diario Reforma, la apelación fue presentada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ante el juez de control Enrique Hernández Miranda, en Hermosillo, Sonora.

El caso será turnado al Tribunal Colegiado de Apelación correspondiente, que determinará si confirma, modifica o revoca la medida cautelar que permitió al boxeador continuar su proceso en libertad.