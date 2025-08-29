FGR apela libertad condicional de Julio César Chávez Jr

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR) interpuso un recurso de apelación contra la medida de libertad condicional otorgada a Julio César Chávez Jr., quien enfrenta un proceso penal por presuntos vínculos con el crimen organizado, específicamente con la facción conocida como “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el diario Reforma, la apelación fue presentada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ante el juez de control Enrique Hernández Miranda, en Hermosillo, Sonora.
El caso será turnado al Tribunal Colegiado de Apelación correspondiente, que determinará si confirma, modifica o revoca la medida cautelar que permitió al boxeador continuar su proceso en libertad.
Julio César Chávez Jr. fue procesado el pasado sábado 23 de agosto por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas. Durante la audiencia inicial, la FGR presentó pruebas que incluyeron grabaciones telefónicas en las que presuntamente se le escucha en comunicación con Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, identificado como integrante del brazo armado de “Los Chapitos”.
Pese a la gravedad de las imputaciones, el juez determinó que Chávez Jr. podía enfrentar el proceso en libertad condicional, aunque bajo restricciones, como la prohibición de salir del país sin autorización judicial.
Días después de abandonar el centro penitenciario, el pugilista reapareció públicamente en un gimnasio, acompañado de su padre, el legendario campeón mexicano Julio César Chávez, y su hermano, el también boxeador Omar Chávez.
mrh