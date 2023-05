FGR abre investigación contra Tomás Zerón por compra de sistema Pegasus

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI), dio a conocer que integró una Carpeta de Investigación por la contratación del sistema “Pegasus”, ya que de manera ilícita se habría adquirido durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

“La contratación fue hecha por Tomás ‘Z’, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal; Judith Aracely ‘G’, ex oficial mayor; Vidal ‘D’, ex titular de la Policía Federal Ministerial; y Rigoberto ‘G’, ex director de Información sobre Actividades Delictivas, del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia”, se lee en el comunicado.