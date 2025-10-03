FGJCDMX exonera a OCESA por tragedia en Axe Ceremonia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) determinó que la empresa OCESA no tuvo responsabilidad en el colapso de una estructura metálica que, el pasado 5 de abril de 2025, causó la muerte de Berenice Giles Rivera (28 años) y Miguel Ángel Rojas Hernández (26 años) durante el Festival Axe Ceremonia en el Parque Bicentenario de la capital del país.
La noche del 5 de abril de 2025, una fuerte ráfaga de viento derribó una grúa que sostenía un anuncio publicitario montado sobre una plataforma elevadora tipo tijera, un equipo que no estaba diseñado para ese fin.
De acuerdo con un comunicado oficial, precisó que la empresa únicamente participó en el control de accesos y en la comercialización de patrocinios, sin relación con el montaje de estructuras ni con el Programa Especial de Protección Civil del evento.
Tras más de 120 entrevistas, peritajes y análisis de videos, la Fiscalía capitalina señaló que ocho personas físicas y tres empresas fueron las responsables de la tragedia.
Agencia de los Socios S.A.P.I. de C.V., como organizadora del festival.
Operadora Eclectic S.A. de C.V., que ingresó el programa ante las autoridades.
Servicios de Protección Privada Lobo S.A. de C.V., encargada únicamente de seguridad y accesos, sin implicación en la instalación de estructuras.
La institución informó que se promovieron mecanismos de reparación del daño para las familias de las víctimas.
La FGJCDMX refrendó su compromiso de actuar con objetividad y transparencia para garantizar justicia a las familias.
RPO