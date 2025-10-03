FGJCDMX exonera a OCESA por tragedia en Axe Ceremonia

De acuerdo con un comunicado oficial, precisó que la empresa únicamente participó en el control de accesos y en la comercialización de patrocinios, sin relación con el montaje de estructuras ni con el Programa Especial de Protección Civil del evento.

Tras más de 120 entrevistas, peritajes y análisis de videos, la Fiscalía capitalina señaló que ocho personas físicas y tres empresas fueron las responsables de la tragedia.