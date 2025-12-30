México

Festeja con responsabilidad: no dejes tus luces navideñas encendidas

La sobrecarga eléctrica en decoraciones navideñas es una de las principales causas de incendios en casa
Festeja con responsabilidad: no dejes tus luces navideñas encendidas
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) emitió una alerta preventiva para evitar incendios durante esta temporada navideña, derivado del uso inadecuado de luces y decoraciones eléctricas en el hogar.

A través de sus redes sociales, la dependencia estatal recordó que un árbol de Navidad puede incendiarse por un cortocircuito, por lo que llamó a la población a tomar medidas básicas de seguridad.

Entre las recomendaciones principales se encuentran:

  • No dejar las luces navideñas encendidas al salir o al dormir.

  • Evitar saturar los multicontactos.

  • Desconectar adornos eléctricos antes de salir de casa o al irse a dormir.

La institución señaló que “la prevención es el mejor regalo”, por lo que invitó a la ciudadanía a festejar con responsabilidad y evitar situaciones que pongan en riesgo a las familias michoacanas.

Estas recomendaciones son especialmente importantes ante el incremento del uso de extensiones eléctricas y luces decorativas que, si no se manejan adecuadamente, pueden generar incendios en segundos.

SHA

incendios navideños
prevención en Michoacán
luces de Navidad

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com