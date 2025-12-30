Festeja con responsabilidad: no dejes tus luces navideñas encendidas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) emitió una alerta preventiva para evitar incendios durante esta temporada navideña, derivado del uso inadecuado de luces y decoraciones eléctricas en el hogar.
A través de sus redes sociales, la dependencia estatal recordó que un árbol de Navidad puede incendiarse por un cortocircuito, por lo que llamó a la población a tomar medidas básicas de seguridad.
Entre las recomendaciones principales se encuentran:
No dejar las luces navideñas encendidas al salir o al dormir.
Evitar saturar los multicontactos.
Desconectar adornos eléctricos antes de salir de casa o al irse a dormir.
La institución señaló que “la prevención es el mejor regalo”, por lo que invitó a la ciudadanía a festejar con responsabilidad y evitar situaciones que pongan en riesgo a las familias michoacanas.
Estas recomendaciones son especialmente importantes ante el incremento del uso de extensiones eléctricas y luces decorativas que, si no se manejan adecuadamente, pueden generar incendios en segundos.
