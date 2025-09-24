Fernando Chico Pardo comprará 25% de Banamex a Citi en acuerdo por 42 mil mdp

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El empresario mexicano Fernando Chico Pardo adquirirá el 25% de las acciones de Grupo Financiero Banamex en una operación valuada en aproximadamente 42 mil millones de pesos, anunció este miércoles Citi.

La transacción representa un paso clave en el proceso de desinversión de Banamex por parte de Citi, que busca eventualmente lanzar una oferta pública inicial (OPI) para el banco en México.

Según el comunicado, una empresa totalmente propiedad de Chico Pardo y su familia directa acordó comprar alrededor de 520 millones de acciones ordinarias a un precio equivalente a 0.80 veces su valor en libros, sujeto a la aprobación de las autoridades regulatorias mexicanas. Se espera que el acuerdo se concrete en la segunda mitad de 2026.

“Esta inversión de Fernando Chico Pardo, uno de los empresarios más respetados de México, es una clara muestra de confianza en la solidez y el potencial de Banamex”, expresó Jane Fraser, directora general de Citi.

Una vez cerrado el trato, Fernando Chico Pardo asumirá la presidencia del consejo de Grupo Financiero Banamex, mientras que Ignacio “Nacho” Deschamps permanecerá como presidente de Banco Nacional de México y Manuel Romo seguirá como director general de Banamex.

Por su parte, Chico Pardo declaró:

“Creemos firmemente que Banamex y su equipo continuarán siendo un pilar fundamental para México, sus empresas y sus familias [...] Para nuestra familia, esto va más allá de una decisión empresarial; es una expresión de confianza en México y un compromiso con su progreso económico, social y cultural”.

Actualmente, Banamex es el cuarto grupo financiero más grande del país, con más de 1,300 sucursales, 9 mil cajeros automáticos y 13.6 millones de clientes de banca minorista.

Citi, por su parte, continuará operando su negocio institucional en México y aseguró que seguirá apoyando la actividad comercial y de inversión transfronteriza del país.

