Fernández Noroña recibe custodia de la FGR; Alejandro Moreno lo llama ‘cobarde’

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El senador plurinominal de Morena, Gerardo Fernández Noroña, confirmó que ya cuenta con custodia de la Fiscalía General de la República (FGR) tras el altercado que protagonizó con el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, el pasado 27 de agosto en la antigua sede del Senado.
A través de redes sociales, Fernández Noroña negó que su domicilio en Tepoztlán, Morelos, esté vigilado por la Guardia Nacional, pero reconoció que la FGR le asignó escoltas para su protección personal.
“Hay medios que han estado expresando que mi casa está cuidada por la Guardia Nacional, mienten. Hoy, apenas el día de hoy, la FGR me asignó una custodia por las agresiones que viví a manos de ‘Alito’ Moreno y cinco legisladores priístas más. Es un mecanismo previsto en la ley”, declaró.
Desde Washington, Estados Unidos, el dirigente priísta respondió con críticas y calificativos contra el legislador morenista, acusándolo de utilizar recursos públicos en beneficio personal.
“Cobarde Fernández Noroña, ya regresa esos escoltas que le cuestan a todos los mexicanos. ¡Eres un cínico, un mentiroso y un corrupto!”, publicó “Alito” en redes sociales.
El priísta exigió que los elementos de seguridad asignados al senador fueran destinados a proteger a la ciudadanía.
“Devuélvelos para que cuiden a la gente, no a ti… que eres un cobarde y un vil chillón”, sentenció.
La Fiscalía General de la República llevó a cabo este viernes una recreación de los hechos en la antigua sede del Senado, en la calle Xicoténcatl, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido durante la sesión de la Comisión Permanente.
La diligencia busca determinar responsabilidades tras el enfrentamiento que derivó en empujones, insultos y golpes entre legisladores, en un episodio que empañó el cierre de los trabajos parlamentarios.
mrh