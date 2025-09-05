Fernández Noroña recibe custodia de la FGR; Alejandro Moreno lo llama ‘cobarde’

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El senador plurinominal de Morena, Gerardo Fernández Noroña, confirmó que ya cuenta con custodia de la Fiscalía General de la República (FGR) tras el altercado que protagonizó con el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, el pasado 27 de agosto en la antigua sede del Senado.

A través de redes sociales, Fernández Noroña negó que su domicilio en Tepoztlán, Morelos, esté vigilado por la Guardia Nacional, pero reconoció que la FGR le asignó escoltas para su protección personal.

“Hay medios que han estado expresando que mi casa está cuidada por la Guardia Nacional, mienten. Hoy, apenas el día de hoy, la FGR me asignó una custodia por las agresiones que viví a manos de ‘Alito’ Moreno y cinco legisladores priístas más. Es un mecanismo previsto en la ley”, declaró.