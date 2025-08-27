Fernández Noroña presentará denuncia contra Alejandro Moreno por agresión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El senador Gerardo Fernández Noroña denunció que la agresión ocurrida en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión no fue un “enfrentamiento” como se ha difundido, sino un ataque planeado por legisladores de oposición, principalmente por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.
En conferencia de prensa, Noroña aseguró que en ningún momento lanzó un golpe y calificó como grave e irresponsable que se pretenda justificar la violencia como parte del debate político. “Mi actitud fue defensiva, firme pero defensiva. No hay un solo video donde yo golpee a Alejandro Moreno. Él me jaloneó, me amenazó y me agredió mientras yo cantaba el himno”, afirmó.
El legislador adelantó que este mismo día, junto con Emiliano González, presentará una denuncia formal. Recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) será la instancia que determine si procede solicitar el desafuero de los legisladores involucrados.
El también presidente de la Comisión Permanente calificó lo sucedido como un acto sin precedentes en la historia legislativa del país. “No fue un asunto al calor del debate, fue una agresión planeada. Cerraron el camino para que Alejandro Moreno pudiera golpearme y después dijeran que fue un enfrentamiento”, señaló.
De acuerdo con su testimonio, durante la agresión también resultaron lastimados colaboradores, entre ellos Emiliano González y la diputada Dolores Padierna. Incluso, afirmó que él y su equipo recibieron amenazas de muerte.
Fernández Noroña reiteró que las denuncias buscan sentar un precedente para que hechos de esta naturaleza no se repitan. “No se puede permitir que agredir a legisladores, y peor aún al presidente de la Comisión Permanente, se considere libertad de expresión”, subrayó.
Asimismo, calificó de irresponsables las advertencias de que el próximo 1 de septiembre podrían repetirse actos violentos durante la toma de protesta de nuevos jueces. “Por más que provoquen, no podrán detener la instalación del nuevo poder judicial. Representamos al pueblo de México y no nos vamos a intimidar”, concluyó.
