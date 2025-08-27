Fernández Noroña presentará denuncia contra Alejandro Moreno por agresión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El senador Gerardo Fernández Noroña denunció que la agresión ocurrida en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión no fue un “enfrentamiento” como se ha difundido, sino un ataque planeado por legisladores de oposición, principalmente por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

En conferencia de prensa, Noroña aseguró que en ningún momento lanzó un golpe y calificó como grave e irresponsable que se pretenda justificar la violencia como parte del debate político. “Mi actitud fue defensiva, firme pero defensiva. No hay un solo video donde yo golpee a Alejandro Moreno. Él me jaloneó, me amenazó y me agredió mientras yo cantaba el himno”, afirmó.