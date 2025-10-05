Feminicidio en el Estado de México: el sospechoso hizo explotar un tanque de gas para huir [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La violencia volvió a surgir en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, tras el hallazgo sin vida de Marisol Marcelo Enríquez, reportada como desaparecida desde el 29 de septiembre. Su cuerpo fue localizado dentro de su domicilio en la colonia Francisco I. Madero, donde residía con su esposo, Jorge Antonio “N”, principal sospechoso del feminicidio.
Vecinos alertaron a las autoridades por un fuerte olor proveniente de la vivienda, lo que derivó en la movilización de la policía municipal. Durante el operativo, el presunto responsable habría provocado una explosión con un tanque de gas, en un intento por evitar su detención.
El estallido provocó la muerte del comandante Raymundo Rosas Molina y lesiones a una mujer identificada como Dulce Anahí, quien fue trasladada a un hospital junto con el propio Jorge Antonio “N”, quien permanece bajo custodia policial en el Hospital General de Atizapán de Zaragoza.
Autoridades estatales confirmaron que Jorge Antonio “N” contaba con una orden de aprehensión vigente por feminicidio en Tijuana, Baja California, y que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
BCT