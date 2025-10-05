Feminicidio en el Estado de México: el sospechoso hizo explotar un tanque de gas para huir [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La violencia volvió a surgir en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, tras el hallazgo sin vida de Marisol Marcelo Enríquez, reportada como desaparecida desde el 29 de septiembre. Su cuerpo fue localizado dentro de su domicilio en la colonia Francisco I. Madero, donde residía con su esposo, Jorge Antonio “N”, principal sospechoso del feminicidio.

Vecinos alertaron a las autoridades por un fuerte olor proveniente de la vivienda, lo que derivó en la movilización de la policía municipal. Durante el operativo, el presunto responsable habría provocado una explosión con un tanque de gas, en un intento por evitar su detención.