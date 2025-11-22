Fatal choque en Silao–Irapuato: autobús de Eurobus arde en llamas tras colisión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un aparatoso accidente registrado la mañana de este sábado 22 de noviembre sobre la carretera federal 45, en el tramo Silao–Irapuato, dejó un saldo preliminar de dos personas fallecidas y varios lesionados.

El accidente ocurrió alrededor de las 7:00 de la mañana, a la altura de la comunidad El Espejo, cerca del parque industrial FIPASI, cuando un camión de carga y un autobús de transporte de personal de la empresa Eurobus, con número económico PSI-1741-P, colisionaron por causas aún no confirmadas.