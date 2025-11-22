Fatal choque en Silao–Irapuato: autobús de Eurobus arde en llamas tras colisión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un aparatoso accidente registrado la mañana de este sábado 22 de noviembre sobre la carretera federal 45, en el tramo Silao–Irapuato, dejó un saldo preliminar de dos personas fallecidas y varios lesionados.
El accidente ocurrió alrededor de las 7:00 de la mañana, a la altura de la comunidad El Espejo, cerca del parque industrial FIPASI, cuando un camión de carga y un autobús de transporte de personal de la empresa Eurobus, con número económico PSI-1741-P, colisionaron por causas aún no confirmadas.
Tras el impacto, el autobús comenzó a incendiarse, provocando una intensa columna de humo visible a gran distancia. Testigos auxiliaron a los pasajeros mientras arribaban los cuerpos de emergencia.
Al lugar acudieron elementos de Bomberos Silao, Protección Civil, policías municipales y paramédicos, quienes sofocaron el fuego y continúan con labores de enfriamiento para evitar reactivaciones.
Se confirmó de forma preliminar el fallecimiento de un hombre y una mujer, aunque las autoridades aún no han determinado el número total de personas lesionadas.
El tramo hacia Irapuato permanece cerrado a la circulación y se encuentra cubierto de piezas vehiculares esparcidas por el impacto.
Las autoridades exhortan a los automovilistas a utilizar vías alternas, manejar con precaución y seguir los comunicados oficiales mientras se trabaja en la zona.
