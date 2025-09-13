Fatal accidente carretero en Yucatán deja 15 muertos y dos heridos [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un trágico accidente registrado este sábado en la carretera Mérida-Campeche dejó un saldo de al menos 15 personas muertas y dos más lesionadas, según confirmó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 127, en el tramo Chocholá-Kopomá, donde se vieron involucrados un camión de carga, un vehículo particular y un taxi colectivo.

De acuerdo con el comunicado oficial, en el lugar se confirmaron 15 fallecidos, entre ellos el conductor del tractocamión, que permanecía dentro de la unidad, y una persona más que murió calcinada al interior del taxi colectivo.

