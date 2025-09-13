Fatal accidente carretero en Yucatán deja 15 muertos y dos heridos [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un trágico accidente registrado este sábado en la carretera Mérida-Campeche dejó un saldo de al menos 15 personas muertas y dos más lesionadas, según confirmó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán.
El percance ocurrió a la altura del kilómetro 127, en el tramo Chocholá-Kopomá, donde se vieron involucrados un camión de carga, un vehículo particular y un taxi colectivo.
De acuerdo con el comunicado oficial, en el lugar se confirmaron 15 fallecidos, entre ellos el conductor del tractocamión, que permanecía dentro de la unidad, y una persona más que murió calcinada al interior del taxi colectivo.
VIDEO SENSIBLE:
Asimismo, dos personas lesionadas fueron atendidas en el sitio por paramédicos de la SSP Yucatán y trasladadas a hospitales cercanos.
Unidades de bomberos, ambulancias y personal de Protección Civil acudieron para sofocar el incendio y atender a las víctimas.
La zona del accidente permanece bajo vigilancia de la Guardia Nacional y la SSP Yucatán, quienes mantienen un operativo en la carretera mientras se realizan las diligencias correspondientes.
El Centro SICT Yucatán informó en redes sociales que el tránsito vehicular está detenido en ambos sentidos de la vía.
mrh