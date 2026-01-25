México

Familia queda atrapada en la nieve y es auxiliada por policías en Chihuahua

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Policía de Despliegue rescataron a seis personas —cuatro mujeres y dos menores de edad— que quedaron atrapadas por la acumulación de nieve en la carretera que conecta Parral con Guadalupe y Calvo, en el estado de Chihuahua.

De acuerdo con información del Gobierno de Chihuahua, el incidente ocurrió la mañana del sábado 24 de enero, cuando una camioneta quedó varada debido a las condiciones climatológicas adversas provocadas por una tormenta invernal.

Al ubicar el vehículo detenido, los agentes estatales empujaron y posteriormente remolcaron la unidad hasta una zona segura, con el objetivo de reducir el riesgo por exposición prolongada a las bajas temperaturas y prevenir un accidente mayor. Tras una revisión, se confirmó que ninguno de los ocupantes presentaba lesiones o afectaciones de salud.

Posteriormente, las personas rescatadas recibieron valoración médica y fueron trasladadas a un municipio cercano, donde se garantizó su resguardo.

El frente frío número 30 recorrerá el noreste y oriente del país, en interacción con un río atmosférico y un canal de baja presión, lo que ocasionará chubascos, lluvias fuertes y descenso marcado de temperatura en gran parte del territorio nacional.

Además, se prevé evento de “Norte” con rachas de hasta 90 km/h en estados como Tamaulipas y Veracruz, así como caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Veracruz y Puebla.

