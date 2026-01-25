Familia queda atrapada en la nieve y es auxiliada por policías en Chihuahua

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Policía de Despliegue rescataron a seis personas —cuatro mujeres y dos menores de edad— que quedaron atrapadas por la acumulación de nieve en la carretera que conecta Parral con Guadalupe y Calvo, en el estado de Chihuahua.

De acuerdo con información del Gobierno de Chihuahua, el incidente ocurrió la mañana del sábado 24 de enero, cuando una camioneta quedó varada debido a las condiciones climatológicas adversas provocadas por una tormenta invernal.

Al ubicar el vehículo detenido, los agentes estatales empujaron y posteriormente remolcaron la unidad hasta una zona segura, con el objetivo de reducir el riesgo por exposición prolongada a las bajas temperaturas y prevenir un accidente mayor. Tras una revisión, se confirmó que ninguno de los ocupantes presentaba lesiones o afectaciones de salud.