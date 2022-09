Familia ofrece recompensa y un refri lleno de chelas por su perrito Rocky

Torreón, Coahuila (MiMorelia.com).- Cada vez más personas consideran a los perritos como parte de la familia, por lo que es muy común ver cuando se enferman o extravían, que sus dueños están dispuestos a hacer lo que sea necesario para poderlos recuperar, tal es el caso de “Rocky” un peludito perdido por quien ofrecen una peculiar recompensa.

Fue por medio del grupo de Facebook “Ayudando Perritos Laguneros - TRC Por Amor y con Amor”, de la ciudad de Torreón, donde los dueños compartieron la fotografía de “Rocky” un perrito pitbull gris con blanco y que porta un collar de color azul.

Sus propietarios ofrecen una recompensa de 5 mil pesos, pero no sólo eso, ya que también publicaron que entregarán un refrigerador lleno de cervezas para quien le regrese a su compañero peludo.

Los usuarios del grupo comenzaron a compartir información de dónde lo vieron, pero muchos aseguran que no es por la recompensa, sino que saben la tristeza que se siente el tener perdido a un amiguito canino.

Un usuario le comentó que “si lo llegase a encontrar yo, no te cobro ni el dinero ni la cheve”, a lo que el dueño del perrito le respondió que “aunque no me los pidieras yo con gusto te los doy, lo único que quiero es volver a ver a Roky lo material se vuelve a hacer, la familia no”

La insistencia de la familia por encontrar al animalito ha conmovido a muchos, por lo que se han unido a la búsqueda sin interés alguno de la recompensa, tanto es así que hasta este sábado la publicación ha sido compartida más de mil 400 veces, lamentablemente no se ha logrado localizar al animalito.