Familia de Gabriela ‘N’ huye tras polémico caso de motociclista

Ciudad de México (MiMorelia.com).- En medio de la polémica generada por el caso de Gabriela ‘N’, acusada de arrollar, arrastrar y causar la muerte de un motociclista en Iztapalapa, algunos de sus familiares han comenzado a abandonar sus hogares y, en varios casos, incluso el país.

De acuerdo con C4 Jiménez, el hermano de la acusada, identificado como David, se habría trasladado a Estados Unidos ante la presión mediática que pesa sobre la familia.

Asimismo, se reportó que el esposo de Gabriela ‘N’’, Eliot, quien se desempeña como enfermero, y su hija, Ingrid, también abandonaron su domicilio y hasta el momento se desconoce su ubicación.

La prima de la acusada, quien presuntamente ya fue interrogada por autoridades capitalinas, también se habría retirado de su hogar, intensificando un efecto dominó de desplazamientos dentro de la familia.