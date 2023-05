Falta de quorum en el INAI, sí afecta a órganos de transparencia locales: IMAIP

Sí repercute en los institutos locales, porque en el INAI no se cuenta con el quorum necesario para sesionar de manera completa en el pleno, no obstante, el instituto sigue trabajando con giras de la privacidad, rutas de la transparencia y proyectos. Lo que se encuentra parado es el tema jurisdiccional; son más de 3 mil recursos con proyección de resoluciones pero que no se pueden aprobar"

Abraham Montes Magaña