Falso que jubilados deban renovar credencial para cobrar pensión: ISSSTE

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) desmintió este miércoles la información que circula en redes sociales y portales sobre un presunto llamado urgente a jubilados y pensionados para renovar credenciales con vigencia permanente.
A través de una tarjeta informativa, el Instituto aclaró que los pagos de pensiones son un derecho constitucional garantizado, y no están condicionados a la obtención de un documento adicional de vigencia.
Asimismo, señaló que es falso que la credencial funcione como comprobante de supervivencia, ya que el pase presencial fue eliminado en 2014.
El ISSSTE precisó que tampoco existe advertencia alguna sobre consecuencias legales para quienes no renueven credenciales, pues tal medida es incompatible con su política de Trato Digno hacia los derechohabientes.
