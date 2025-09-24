México

Falso que jubilados deban renovar credencial para cobrar pensión: ISSSTE

Autoridades llaman a no dejarse engañar por rumores en redes sociales sobre trámites obligatorios para cobrar pensiones
Ciudad de México (MiMorelia.com).- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) desmintió este miércoles la información que circula en redes sociales y portales sobre un presunto llamado urgente a jubilados y pensionados para renovar credenciales con vigencia permanente.

Pensiones no dependen de credencial

A través de una tarjeta informativa, el Instituto aclaró que los pagos de pensiones son un derecho constitucional garantizado, y no están condicionados a la obtención de un documento adicional de vigencia.

Asimismo, señaló que es falso que la credencial funcione como comprobante de supervivencia, ya que el pase presencial fue eliminado en 2014.

Sin consecuencias legales

El ISSSTE precisó que tampoco existe advertencia alguna sobre consecuencias legales para quienes no renueven credenciales, pues tal medida es incompatible con su política de Trato Digno hacia los derechohabientes.

Finalmente, la institución exhortó a jubilados, pensionados y población en general a no dejarse engañar y a consultar únicamente las fuentes oficiales del ISSSTE para evitar confusión o fraudes.

