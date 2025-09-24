Falso que jubilados deban renovar credencial para cobrar pensión: ISSSTE

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) desmintió este miércoles la información que circula en redes sociales y portales sobre un presunto llamado urgente a jubilados y pensionados para renovar credenciales con vigencia permanente.

Pensiones no dependen de credencial

A través de una tarjeta informativa, el Instituto aclaró que los pagos de pensiones son un derecho constitucional garantizado, y no están condicionados a la obtención de un documento adicional de vigencia.

Asimismo, señaló que es falso que la credencial funcione como comprobante de supervivencia, ya que el pase presencial fue eliminado en 2014.