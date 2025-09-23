Fallece Mauricio Fernández, alcalde con licencia de San Pedro Garza García, NL

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mauricio Fernández Garza, alcalde con licencia de San Pedro Garza García, falleció este martes a los 75 años de edad, tras una lucha contra el cáncer de pulmón, confirmaron medios nacionales.
Fernández Garza había solicitado licencia de su cargo el pasado 15 de septiembre para atender su estado de salud. La licencia fue efectiva del 16 al 28 de septiembre; su intención era rendir su informe de gobierno el día 30 y posteriormente presentar su renuncia definitiva.
Durante los últimos meses, el político regiomontano enfrentaba complicaciones derivadas de un mesotelioma pleural, un tipo de cáncer agresivo que afecta la membrana que recubre los pulmones. De acuerdo con fuentes cercanas, su estado de salud se había deteriorado significativamente, requiriendo asistencia con oxígeno y silla de ruedas.
Mauricio Fernández fue una figura política destacada y también polémica, con múltiples periodos al frente de San Pedro Garza García, considerado uno de los municipios con mayor nivel socioeconómico del país. Fue miembro del PAN, empresario, coleccionista de arte y promotor cultural.
rmr