Fallece Mauricio Fernández, alcalde con licencia de San Pedro Garza García, NL

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mauricio Fernández Garza, alcalde con licencia de San Pedro Garza García, falleció este martes a los 75 años de edad, tras una lucha contra el cáncer de pulmón, confirmaron medios nacionales.

Fernández Garza había solicitado licencia de su cargo el pasado 15 de septiembre para atender su estado de salud. La licencia fue efectiva del 16 al 28 de septiembre; su intención era rendir su informe de gobierno el día 30 y posteriormente presentar su renuncia definitiva.