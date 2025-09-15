Fallece la víctima número 15 del incidente en Iztapalapa; permanece sin identificar
Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó el fallecimiento de un paciente que se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Unidad Médica de Alta Especialidad “Dr. Victorio de la Fuente Narváez” del IMSS, tras el incidente ocurrido en Iztapalapa.
Con este deceso, la cifra de personas fallecidas a causa de la explosión del pasado 10 de septiembre en el Puente de La Concordia asciende a 15 víctimas mortales.
De acuerdo con el comunicado oficial, la persona fallecida permanecía en calidad de desconocida y hasta el momento no ha sido posible establecer contacto con algún familiar.
La dependencia capitalina expresó su solidaridad con todas las víctimas y familias afectadas, y aseguró que continuará trabajando con sensibilidad y compromiso para brindar atención médica oportuna, además de acompañamiento humano y solidario en estos momentos difíciles.
La Secretaría reiteró su compromiso de mantener atención y apoyo a quienes resultaron afectados por el incidente en Iztapalapa.
