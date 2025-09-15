Fallece la víctima número 15 del incidente en Iztapalapa; permanece sin identificar

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó el fallecimiento de un paciente que se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Unidad Médica de Alta Especialidad “Dr. Victorio de la Fuente Narváez” del IMSS, tras el incidente ocurrido en Iztapalapa.

Con este deceso, la cifra de personas fallecidas a causa de la explosión del pasado 10 de septiembre en el Puente de La Concordia asciende a 15 víctimas mortales.