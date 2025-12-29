Fallece Juan Pedro Franco, quien fue el hombre más obeso del mundo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 29 de diciembre se confirmó el fallecimiento de Juan Pedro Franco, el mexicano que en 2017 fue reconocido por el Récord Guinness como el hombre más obeso del mundo, al haber llegado a pesar 595 kilos.

Franco falleció a los 41 años de edad en su natal Aguascalientes, debido a complicaciones derivadas de una infección renal, de acuerdo con un comunicado oficial enviado a medios nacionales por el doctor José Antonio Castañeda, médico bariatra que lo acompañó durante su tratamiento de pérdida de peso.

“En los últimos días, su estado de salud se vio comprometido a causa de una infección renal que evolucionó con complicaciones sistémicas, lo que derivó en su fallecimiento mientras se encontraba hospitalizado”, detalló el especialista.