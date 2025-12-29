Fallece Juan Pedro Franco, quien fue el hombre más obeso del mundo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 29 de diciembre se confirmó el fallecimiento de Juan Pedro Franco, el mexicano que en 2017 fue reconocido por el Récord Guinness como el hombre más obeso del mundo, al haber llegado a pesar 595 kilos.
Franco falleció a los 41 años de edad en su natal Aguascalientes, debido a complicaciones derivadas de una infección renal, de acuerdo con un comunicado oficial enviado a medios nacionales por el doctor José Antonio Castañeda, médico bariatra que lo acompañó durante su tratamiento de pérdida de peso.
“En los últimos días, su estado de salud se vio comprometido a causa de una infección renal que evolucionó con complicaciones sistémicas, lo que derivó en su fallecimiento mientras se encontraba hospitalizado”, detalló el especialista.
En 2017, cuando tenía 32 años, Franco fue noticia internacional por alcanzar el peso de 595 kilos. Tras ser atendido por el doctor Castañeda, inició un tratamiento integral que incluyó una dieta mediterránea, así como una operación de manga gástrica y un bypass gástrico.
Como resultado, logró perder cerca del 49% de su peso inicial. En 2020 incluso superó un contagio de Covid-19, lo que evidenció la mejoría que había alcanzado tras años de tratamiento y esfuerzos personales.
Juan Pedro Franco fue reconocido por muchos como un caso emblemático de obesidad extrema, pero también como un ejemplo de lucha frente a una enfermedad crónica. Su historia impulsó la conversación pública sobre los desafíos médicos, emocionales y sociales que enfrentan personas con obesidad severa en México y el mundo.
BCT