Fallece bebé abandonada en baños del Metro de la CDMX por complicaciones médicas

El hallazgo ocurrió el 25 de agosto en la estación UAM-I de la Línea 8 del Metro, en la alcaldía Iztapalapa, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendieron el reporte del llanto de un menor en la zona de baños públicos.

De acuerdo con el informe, la alerta fue emitida por operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente. Al llegar al lugar, ubicado sobre calzada Ermita Iztapalapa y calle San Felipe, los oficiales encontraron a la bebé envuelta en una cobija, sobre el piso. Uno de ellos la cubrió con su chamarra antes de trasladarla de inmediato a un hospital pediátrico para su atención médica especializada.

Según una tarjeta informativa del IMSS Bienestar, la menor ingresó al Hospital Pediátrico de Legaria en estado de salud reservado. Presentó hemorragia intraventricular, hidrocefalia, daño cerebral severo y falla multiorgánica. Lamentablemente, falleció a las 14:45 horas de este 28 de agosto.