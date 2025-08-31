México

Fallece Arnoldo Kraus, referente de la bioética en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Arnoldo Kraus, médico internista, académico y escritor, falleció el sábado 30 de agosto a los 73 años, confirmaron diversos medios nacionales e instituciones académicas.

Kraus fue una figura destacada en la medicina mexicana por su labor en el campo de la bioética, especialmente en temas como la eutanasia, el derecho a una muerte digna y la relación médico-paciente. A lo largo de su vida, combinó el ejercicio clínico con la reflexión filosófica, posicionándose como un referente para generaciones de profesionales de la salud y lectores.

En vida, publicó decenas de artículos y libros, algunos en colaboración con intelectuales como José Emilio Pacheco. También fue profesor en la Facultad de Medicina de la UNAM y miembro del Colegio de Bioética. Desde ahí impulsó una medicina más humana y cercana a las emociones de los pacientes.

Enlace Judío, medio especializado en temas de la comunidad judía en México, detalló que Kraus fue velado por su esposa, Deborah Fischer Dubson, y sus hijos Gabriel, Ilana y Daniela Kraus Fischer.

Su legado queda presente en el debate público sobre los derechos de los pacientes y la ética médica, un tema que también ha cobrado relevancia en Michoacán a través de legislaciones como la Ley de Voluntad Anticipada.

