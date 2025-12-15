Fallas en Banamex y BBVA afectan a usuarios en plena quincena

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Usuarios de Banamex, BBVA y otros bancos reportaron este lunes 15 de diciembre de 2025 una serie de fallas en los servicios de banca digital, lo que ha generado molestias y retrasos en operaciones bancarias, especialmente en un día de quincena.

De acuerdo con el sitio especializado DownDetector, los problemas comenzaron alrededor de la 1:30 de la tarde y afectan tanto la banca web como las aplicaciones móviles de los principales bancos del país.

Entre los principales inconvenientes reportados se encuentran:

Dificultad para iniciar sesión

Fallas en transferencias y pagos

Problemas al realizar depósitos

Intermitencias en la consulta de saldos y movimientos

Además de Banamex y BBVA, también se registran fallas en BanCoppel y Santander, así como en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), lo que ha provocado que muchas transacciones no puedan concretarse de forma habitual.