Fallas en Banamex y BBVA afectan a usuarios en plena quincena

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Usuarios de Banamex, BBVA y otros bancos reportaron este lunes 15 de diciembre de 2025 una serie de fallas en los servicios de banca digital, lo que ha generado molestias y retrasos en operaciones bancarias, especialmente en un día de quincena.
De acuerdo con el sitio especializado DownDetector, los problemas comenzaron alrededor de la 1:30 de la tarde y afectan tanto la banca web como las aplicaciones móviles de los principales bancos del país.
Entre los principales inconvenientes reportados se encuentran:
Dificultad para iniciar sesión
Fallas en transferencias y pagos
Problemas al realizar depósitos
Intermitencias en la consulta de saldos y movimientos
Además de Banamex y BBVA, también se registran fallas en BanCoppel y Santander, así como en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), lo que ha provocado que muchas transacciones no puedan concretarse de forma habitual.
Las fallas ocurren a nivel nacional y han generado inconformidad entre los usuarios, quienes han manifestado su frustración a través de redes sociales por no poder pagar servicios, realizar depósitos o transferencias, justo en una fecha clave como es el pago quincenal.
"¿Cómo es posible que cada quincena falle el sistema de BBVA?", "No puedo ni consultar mi saldo", fueron algunos de los reclamos más repetidos por clientes en plataformas como X.
Banamex reconoció públicamente la situación, asegurando que se trata de un fallo general en su sistema, y que ya trabajan para restablecer el servicio lo antes posible. En contraste, BBVA aún no ha emitido ningún pronunciamiento oficial.
Pese a la molestia generalizada, algunos usuarios recurrieron al humor y comenzaron a compartir memes y publicaciones satíricas sobre el caos financiero que ha generado esta caída múltiple de servicios bancarios.
