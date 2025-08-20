Falla técnica provocó percance en el Tren Maya, no descarrilamiento, precisan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El general Óscar David Lozano Ávila, responsable del proyecto ferroviario Tren Maya, explicó las causas del incidente ocurrido el martes en la estación Izamal, Yucatán, donde se reportó inicialmente un descarrilamiento.
Durante la conferencia matutina de este miércoles, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, el general Lozano explicó que no se trató de un descarrilamiento y precisó que fue un "percance de vía" sin consecuencias mayores.
El tren "304", proveniente de Cancún, ingresaba a la vía 4 cuando, de manera inesperada, el aparato de cambio de vía se activó mientras pasaba el segundo bogie del coche número 3. Esto provocó que dicho bogie se saliera parcialmente, quedando inclinado y en contacto con otro tren estacionado, el 307. El coche 4 permaneció dentro de la vía 2.
Según el general, tanto la maquinista —identificada como Yanet— como los garroteros habían verificado visualmente la correcta posición del aparato de cambio, en línea con los protocolos de seguridad. Estos sistemas se controlan desde el puesto central en Mérida.
"Esto no debería suceder en el diseño del sistema ferroviario. Es una anomalía que tenemos que analizar a fondo", subrayó Lozano Ávila.
El responsable del proyecto reiteró que todos los pasajeros de los trenes 304 y 307 resultaron ilesos y recibieron atención conforme a los protocolos establecidos.
