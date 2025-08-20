Falla técnica provocó percance en el Tren Maya, no descarrilamiento, precisan

Durante la conferencia matutina de este miércoles, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, el general Lozano explicó que no se trató de un descarrilamiento y precisó que fue un "percance de vía" sin consecuencias mayores.

El tren "304", proveniente de Cancún, ingresaba a la vía 4 cuando, de manera inesperada, el aparato de cambio de vía se activó mientras pasaba el segundo bogie del coche número 3. Esto provocó que dicho bogie se saliera parcialmente, quedando inclinado y en contacto con otro tren estacionado, el 307. El coche 4 permaneció dentro de la vía 2.