¿Falló tu alerta sísmica? Funcionó en 95% de antenas; corrigen fallas en el resto

De acuerdo con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), la señal fue emitida por el 95% de las antenas de telefonía móvil, y se trabaja para identificar y corregir posibles fallas en el restante 5%.

¿Dónde se activó la alerta?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) y el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES) determinaron un polígono de cobertura que incluye a Michoacán y otros 19 estados: Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.