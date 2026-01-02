¿Falló tu alerta sísmica? Funcionó en 95% de antenas; corrigen fallas en el resto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este viernes 2 de enero, a las 07:58 horas, se activó la alerta sísmica en teléfonos celulares como parte del Sistema de Alertamiento Masivo, debido a un sismo de magnitud 6.5 con epicentro a 4 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero.
De acuerdo con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), la señal fue emitida por el 95% de las antenas de telefonía móvil, y se trabaja para identificar y corregir posibles fallas en el restante 5%.
El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) y el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES) determinaron un polígono de cobertura que incluye a Michoacán y otros 19 estados: Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
El sistema funciona en todos los teléfonos móviles que cuenten con señal y tengan habilitadas las alertas, sin importar si el dispositivo tiene saldo o conexión a internet.
En caso de no haber recibido la notificación, se puede reportar la falla al número 079 para recibir orientación.
Para asegurar la recepción de alertas sísmicas, el dispositivo debe estar correctamente configurado:
Android: Ajustes > Notificaciones > Ajustes avanzados > Alertas de emergencia inalámbricas.
iOS: Configuración > Notificaciones > Buscar al final la sección de alertas del gobierno y activarlas.
SHA