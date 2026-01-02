México

¿Falló tu alerta sísmica? Funcionó en 95% de antenas; corrigen fallas en el resto

¡Alerta sísmica sonó en casi todo el país! Si no la recibiste, esto debes saber
¿Falló tu alerta sísmica? Funcionó en 95% de antenas; corrigen fallas en el resto
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este viernes 2 de enero, a las 07:58 horas, se activó la alerta sísmica en teléfonos celulares como parte del Sistema de Alertamiento Masivo, debido a un sismo de magnitud 6.5 con epicentro a 4 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero.

Te puede interesar:
Sismo de 6.5 sacude la Costa de Guerrero; se activa alerta sísmica en CDMX y Morelia
¿Falló tu alerta sísmica? Funcionó en 95% de antenas; corrigen fallas en el resto

De acuerdo con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), la señal fue emitida por el 95% de las antenas de telefonía móvil, y se trabaja para identificar y corregir posibles fallas en el restante 5%.

¿Dónde se activó la alerta?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) y el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES) determinaron un polígono de cobertura que incluye a Michoacán y otros 19 estados: Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Te puede interesar:
Sin daños ni afectaciones en Michoacán tras sismo; PC activa protocolos de atención: Bedolla
¿Falló tu alerta sísmica? Funcionó en 95% de antenas; corrigen fallas en el resto

El sistema funciona en todos los teléfonos móviles que cuenten con señal y tengan habilitadas las alertas, sin importar si el dispositivo tiene saldo o conexión a internet.

¿No recibiste la alerta?

En caso de no haber recibido la notificación, se puede reportar la falla al número 079 para recibir orientación.

Configura tu celular para recibir alertas

Para asegurar la recepción de alertas sísmicas, el dispositivo debe estar correctamente configurado:

  • Android: Ajustes > Notificaciones > Ajustes avanzados > Alertas de emergencia inalámbricas.

  • iOS: Configuración > Notificaciones > Buscar al final la sección de alertas del gobierno y activarlas.

SHA

Sasmex
Grid
Alerta Sísmica
Sistema de Alertamiento Masivo
sismo Guerrero

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com