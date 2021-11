Fabricantes de armas en Estados Unidos buscan invalidar demanda de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los fabricantes de armas en Estados Unidos pidieron a la Corte Federal de Massachusetts invalidar la demanda civil en su contra interpuesta por el gobierno mexicano.

“Los acusados de manera respetuosa piden a la Corte desechar a la demanda bajo los procedimientos de las regulaciones federales para lo civil”, se lee en el memorándum dirigido a la Corte por los demandados Smith and Wesson Brands, Barret, Century International Arms, Colt´s, Glock, Sturm Ruger and Co. E Interstate Arms, Glock Ges. Beretta Holding, Witmer Public Safety Group, Beretta U. S. A Corp.

Es de recordar que el pasado 4 de agosto, el gobierno mexicano interpuso una demanda en contra de las empresas fabricantes de armas; argumentaron que éstas facilitan el tráfico ilícito de armas, por lo que aportan al incremento de violencia en el país.

Posteriormente la Corte Federal de Massachusetts aceptó la demanda en contra de los 10 fabricantes de armas.