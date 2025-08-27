Fabiola Alanís condena el uso de la violencia en el Senado de la República por el PRI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Condenamos enérgicamente el uso de la violencia por parte del senador priista, Alejandro Moreno Cárdenas, en contra del Presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

Lamentamos profundamente que los espacios en donde debe prevalecer el diálogo, el entendimiento y la razón entre las distintas fuerzas políticas sean vulnerados por la oposición, utilizando la violencia para imponer sus frustradas intensiones de representar alguna demanda legítima de la gente.

En lugar de atender al mandato constitucional que obliga la investidura en el Senado de la República, y buscar en el diálogo los acuerdos para el bien de nuestro país y de su pueblo, un grupo de senadores de oposición, encabezados por el también dirigente nacional del PRI, mostraron el rostro más repudiable y decadente de la vieja clase política, que intenta imponerse con el uso de la violencia, agrediendo no sólo al Presidente del Senado, sino también golpeando a un trabajador del Poder Legislativo Federal.