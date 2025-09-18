Extuban a bebé Jazlyn; su estado es crítico-estable, reporta Fundación Michou y Mau

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fundación Michou y Mau para Niños Quemados informó que la pequeña Jazlyn, de dos años, quien sufrió quemaduras en el 25% de su cuerpo, fue trasladada al hospital Shriners for Children en Galveston, Texas, donde ya fue extubada y su estado de salud ha sido reportado como crítico-estable.

De acuerdo con el comunicado oficial firmado por Virginia Sendel e Iturbide, presidenta y fundadora de la organización, Jazlyn se encuentra acompañada por su madre, la señora Jazmín, durante su tratamiento médico en Estados Unidos.

La fundación aseguró que continuará compartiendo cualquier información relevante respecto al estado de salud de la menor, quien fue canalizada a través de su red de apoyo para recibir atención especializada en quemaduras infantiles.