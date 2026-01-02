Extraen caja negra del tren accidentado en Oaxaca: clave para la investigación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR) sigue investigando el accidente de tren ocurrido en el Corredor Interoceánico, en Oaxaca, donde lamentablemente murieron 14 personas.
Las autoridades han informado que su prioridad es apoyar a las víctimas y a sus familias, además de encontrar las causas del accidente.
Atención a las víctimas: Se da seguimiento a las personas que siguen hospitalizadas y se está contactando a todas las víctimas, incluso a quienes resultaron ilesas, así como a los familiares de quienes fallecieron.
Investigación técnica: Ya se revisó la caja negra del tren (dispositivo que guarda información del viaje) para entender qué ocurrió.
Recolección de pruebas: También se entrevistó al representante legal del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, empresa que opera el tren involucrado.
El cuerpo de una persona fallecida fue entregado a su familia, sumando así 14 muertes en total.
Se están haciendo estudios con expertos en genética, química, computación y construcción para analizar todos los detalles del accidente.
Se encontró equipaje en la zona y se está inventariando todo. Las personas que estuvieron en el tren podrán recuperar sus pertenencias en los hospitales, con ayuda del gobierno estatal.
La FGR aseguró que continuará informando sobre los avances del caso, reiterando que todas las diligencias se realizan con perspectiva de derechos humanos y con el fin de alcanzar justicia para las víctimas.
